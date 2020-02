Creme de palmito com presunto

Calorias: 235 por porção

Categoria: Sopa e caldo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 1 cebola picada

. 2 xícaras (chá) de palmito em rodelas

. 2 xícaras (chá) de caldo de galinha

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 4 fatias de presunto

. Salsa picada

Modo de preparo:

Aqueça o azeite e refogue a cebola até murchar. Acrescente o palmito e refogue por cinco minutos. Adicione o caldo de galinha e tempere com o sal e a pimenta. Cozinhe no fogo baixo, após levantar fervura, por mais cinco minutos. Deixe amornar e bata no liquidificador até ficar homogêneo. Passe por uma peneira e aqueça novamente. Decore com o presunto e a salsa. Sirva.