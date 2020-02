Creme de nozes e mel

Calorias: 237 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 2 colheres (chá) de gelatina em pó sem sabor

. 5 colheres (sopa) de água

. 1 caixinha de creme de leite light

. 1 copo de iogurte natural desnatado

. 1 colher (chá) de essência de baunilha

. 6 colheres (sopa) de adoçante culinário

. 3 claras batidas em neve

. 100 g de nozes moídas irregularmente

. 1 colher (sopa) de mel



Modo de preparo

Hidrate a gelatina na água. Em seguida, dissolva-a em banho-maria. Reserve. Coloque em uma tigela refratária grande o creme de leite, o iogurte, a essência de baunilha e o adoçante. Misture bem. Encaixe a tigela em uma panela e leve-a ao fogo, em banho-maria, mexendo até começar a ferver. Em seguida, acrescente a gelatina e, por último, as claras. Misture, devagar, até ficar homogêneo. Retire do fogo e deixe esfriar. Distribua em seis taças individuais. Leve à geladeira por, no mínimo, duas horas ou até ficar firme. Na hora de servir, polvilhe as nozes.