Numa panela pequena, coloque 1/4 de xícara (chá) da água e polvilhe com a gelatina.

Deixe descansar por 5 minutos e depois leve ao fogo baixo, mexendo, até a gelatina se dissolver.

Passe para uma tigela, junte a água restante e os demais ingredientes e misture.

Coloque a tigela dentro de uma bacia com água e gelo e mexa de vez em quando até obter um creme ligeiramente espesso.

Distribua em taças e deixe na geladeira por 30 minutos.

Decore com o chocolate e com as sementes antes de servir.