Creme de goiaba

Calorias: 117

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 6 goiabas vermelhas sem casca,cortadas ao meio e sem sementes

. 1 xícara (chá) de água

. 1/4 de xícara (chá) de açúcar

. 2 copos de iogurte natural

. 1/2 colher (chá) de raspas de limão

. Folhas de hortelã para decorar



Modo de preparo

Misture as goiabas com a água e peneire. Junte o açúcar ao caldo e misture. Reserve. Corte as goiabas em tiras finas e coloque num refratário de 25 cm de diâmetro. Adicione o caldo e leve ao forno de micro-ondas em potência alta por dez minutos. Retire do forno e coloque a goiaba sem a calda numa tigela. Misture o iogurte e as raspas de limão à calda. Distribua em taças e disponha as tiras de goiaba. Deixe na geladeira por uma hora. Decore com as folhas de hortelã.