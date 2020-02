Creme de frutas

Calorias: 159 por porção

Categoria: Bebidas

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Bebida

Ingredientes:

. 6 bolas de sorvete de creme

. 1 xícara (chá) de manga em cubos

. 1 xícara (chá) de morango picado

. 2 colheres (sopa) de suco de limão para decorar

. Folhas de hortelã

Modo de preparo:

Bata o sorvete no liquidificador e reserve na geladeira. Ponha no liquidificador a manga, 1 1/2 bola do sorvete e uma colher do suco de limão. Bata até ficar homogêneo. Distribua entre três taças metade do creme de manga e cubra com metade do sorvete batido. Reserve na geladeira. Bata no liquidificador o morango com o sorvete e o suco de limão restantes. Distribua entre três taças o creme de manga restante e o creme de morango. Decore com a hortelã.