Creme de ervilha e bacon na caneca

Categoria: Sopa e caldo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 500 g de ervilha seca

. 150 g de bacon

. 1 maço de hortelã

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1 colher (sopa) de óleo

Modo de preparo

Deixe a ervilha de molho por pelo menos cinco horas. Cozinhe-a com um pedaço do bacon e metade do maço de hortelã até ficar macia.

Retire a hortelã e bata os ingredientes no liquidificador até formar um creme. Tempere-os com o sal e a pimenta. Reserve.

Corte o restante do bacon em cubos pequenos e frite-os no óleo até dourá-los.

Montagem

Coloque o creme nas canecas e jogue o bacon frito por cima. Para finalizar, pique um pouco de hortelã e despeje-a sobre o bacon.

Dica: o creme de ervilha pode ser congelado por até 30 dias.