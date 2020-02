Creme de café gelado

Calorias: 110 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1 e ½ xícara (chá) de leite semidesnatado

. 1 colher (chá) de essência de baunilha

. 2 colheres (chá) de café solúvel em pó

. 3 colheres (sopa) de adoçante em pó culinário

. 2 ovos batidos

. Canela em pó e raspas de limão

Modo de preparo

Em uma tigela média, misture o leite, os ovos, o adoçante, o café e a baunilha. Distribua em quatro potinhos refratários individuais e arrume-os em uma frigideira funda. Encha a frigideira com água até 1,5 centímetro da borda dos potinhos. Deixe a água ferver em fogo alto. Reduza o fogo, tampe e cozinhe por 15 minutos. Retire os potinhos, deixe esfriar, cubra com filme plástico e leva à geladeira por três horas ou até gelar bem. Enfeite com a canela e as raspas de limão.