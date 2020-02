Numa panela, misture a água com a farinha de trigo e leve ao fogo baixo (160 °C), mexendo sempre, por 5 minutos ou até obter um mingau.

Retire do fogo e bata no liquidificador junto com a ameixa-preta, o iogurte e o extrato de soja.

Distribua entre 12 potinhos de sobremesa e leve para gelar por 6 horas no mínimo.

Na hora de servir, decore com a ameixa.