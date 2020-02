Creme com calda de damasco (malabie)

Calorias: 361

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 5

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 3 colheres (sopa) de amido de milho

. 2 colheres (sopa) de açúcar

. 3 xícaras (chá) de leite

. 4 pedrinhas de miski (resina vegetal)

. 1 colher (sopa) de água de flor de laranjeira

Calda:

. 500 g de damasco picado cubos

. 250 g de açúcar

. 1 xícara (chá) de água

Modo de preparo:

Dissolva o amido e o açúcar no leite. Leve ao fogo e mexa até engrossar. Tire do fogo e acrescente o miski triturado e a água de laranjeira. Coloque em taças, deixe esfriar e leve à geladeira. Reserve. Calda: Leve os damascos ao fogo com a água e o açúcar. Deixe ferver até formar uma geleia. Ao esfriar, coloque a calda sobre o manjar.