Coxinha de frango

Calorias: 65 por porção

Categoria: Docinho e salgadinho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 15 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 tablete de caldo de galinha

· 4 xícaras (chá) de leite

· 1 colher (sopa) de margarina

· 4 xícaras (chá) de farinha de trigo

· Farinha para polvilhar a mesa



Recheio:

· 1 tablete de caldo de legumes

· 2 xícaras (chá) de água fervente

· 1 peito de frango (400 g aproximadamente)

· 2 colheres (sopa) de azeite

· 1 cebola média picada

· 2 dentes de alho amassados

· Sal e pimenta a gosto

· Salsa picada a gosto

· 6 colheres (sopa) de requeijão

· 1 clara e farinha de rosca para empanar



Modo de preparo:

Em uma panela, ponha o tablete de caldo de galinha dissolvido no leite e a margarina. Leve ao fogo e deixa ferver. No fogo brando, junte aos poucos a farinha e mexa até desgrudar do fundo da panela. Ponha em uma superfície enfarinhada. Espere esfriar um pouco e trabalhe a massa até ficar lisa. Deixe descansar por 15 minutos.



Recheio:

Dissolva o caldo de legumes na água fervente, junte o frango e deixe cozinhar até ficar macio. Espere esfriar e desfie. Em uma panela, aqueça o azeite, doure a cebola, o alho e junte o frango. Tempere com sal se necessário, pimenta e deixe por 3 minutos. Junte salsa e o requeijão. Espere esfriar e recheie as coxinhas. Passe na clara e na farinha de rosca. Frite em óleo quente até dourar.

Se preferir, ponha as coxinhas em assadeira untada e asse em forno quente até dourar.