Escalde as folhas de couve, escorra e seque.

Forre o fundo e as laterais de quatro forminhas de 8 cm de diâmetro.

Deixe as folhas sobrarem nas laterais para fechar as formas.

Em uma tigela, misture a ricota, o iogurte, o azeite, a cenoura, o salsão, o sal e a pimenta até formar uma massa.

Preencha as forminhas com a mistura e feche com as sobras de couve.

Pressione para moldá-las e leve à geladeira por no mínimo 30 minutos.

Desenforme e sirva.