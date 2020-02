Conheça o melhor e mais completo app de receitas brasileiras para iPhone e iPad

Chegou a versão para iPhone do aplicativo Receitas Fáceis MdeMulher. Baixe agora, é grátis!

Na versão para iPhone, disponível gratuitamente na App Store, você precisa deslizar os módulos da home para navegar entre as 12 categorias principais do app. A mesma rolagem mostra os novos pacotes para comprar.

A rolagem horizontal na home mostra as 12 categorias principais do app de receitas.

Selecione a receita ou ingrediente que mais gosta no campo de busca. Para refinar a procura e chegar mais perto das opções que deseja, aplique os filtros. Você pode filtrar as receitas por nível de dificuldade, tempo de preparo, quantidade de calorias e até de que revista (fontes) da Editora Abril veio a receita.



Para refinar a sua busca, use os filtros. Você pode escolher até de que revista da Editora Abril veio a receita!

Para navegar entre as receitas de uma categoria ou de uma busca, deslize o dedo horizontalmente. É como se você estivesse folheando um livro de receitas!

Explore o aplicativo e descubra maneiras alternativas de navegar.

O modo horizontal de visualização das receitas foi preparado para ajudar você na hora de cozinhar. Acompanhe o passo a passo da receita deslizando o dedo na tela. E depois, clique no ícone para ver a versão final da foto em tamanho de tela cheia.

Na cozinha, foco no passo-a-passo para ajudar o cozinheiro a preparar a cocada de forno.

Assim como na versão para iPad, você pode compartilhar as receitas nas redes sociais e por email. E pode organizar as suas favoritas usando as estrelas amarelas.



Compartilhar é fácil: você pode enviar até a foto por email e para as redes sociais.

Você não precisa estar conectada à internet para usar o aplicativo. Assim tem a garantia de que vai conseguir acessar a sua receita preferida sempre que precisar. Mas fique ligada pois os novos pacotes especiais só aparecerão para você quando você se conectar à internet.

O aplicativo Receita Fáceis MdeMulher já está disponível para iPad e iPhone. Em breve também para Android.

O app de receitas mais gostoso chegou! As melhores receitas estão à espera do seu toque.