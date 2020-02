Compota de maçã

Calorias: 370 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 8 maçãs vermelhas firmes

· Suco de 1 limão

· 2 xícaras (chá) de água

· 1 saquinho de chá preto

· 1/2 colher (sopa) de chá de noz-moscada em pó

· 2 colheres (sopa) de mel

· 1/2 xícara (chá) de uva-passa branca

· Papel-alumínio suficiente para cobrir um refratário médio

Modo de preparo:

Descasque as maçãs. Despreze o cabo e as sementes, mas reserve as cascas. Corte as frutas em pedaços grandes e derrame o suco de limão por cima, misturando bem, para que não escureçam. Em uma panela, leve as cascas para ferver por três minutos. Retire do fogo. Mergulhe por mais três minutos o saquinho de chá preto para preparar uma infusão e, em seguida, jogue-o fora. Coe. Acrescente o mel, a noz-moscada e a uva-passa. Em um refratário, distribua a maçã. Derrame a infusão com a passa por cima, cubra com papel alumínio e leve ao forno preaquecido por 40 minutos. Na metade desse tempo, retire o papel, mexa com delicadeza todas as frutas e cubra de novo. Depois espere esfriar e ponha na geladeira. Sirva com sorvete de creme, chocolate ou frozen de iogurte.