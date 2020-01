Como organizar um jantar formal: saiba onde vai cada item da mesa

Sem preocupações, você pode deixar seu jantar muito mais elegante!

Foto: Helga Cristina

Se quiser seguir as regras formais na hora de organizar a mesa de seu jantar ou almoço, não se preocupe: é mais simples do que parece! Em uma imagem, você tem tudo necessário para acertar o lugar dos talheres, quais utilizar, onde colocar os copos e até quantos pratos deve ter o seu menu. Veja como é fácil:

1. O pratinho de pão fica na diagonal do prato à esquerda. A faca de manteiga deve ficar atravessada no alto do pratinho de pão. O cabo voltado para a esquerda.

2. Se quiser colocar o nome de cada convidado no lugar certo, ele deve ficar acima dos talheres de sobremesa e do prato de pão, à esquerda dos copos.

3,4 e 5. Apenas quatro copos devem ser colocados à mesa, na ordem em que serão usados: vinho branco, vinho tinto, água, champanhe. Se for servir apenas um tipo de vinho, coloque somente uma taça; se não for servir champanhe, coloque apenas os outros três.

6 e 7. Os talheres de sobremesa são colocados acima do prato. O cabo da colher voltado para a direita, e o do garfo, abaixo, virado para a esquerda.

8. Os guardanapos devem ficar à esquerda dos garfos ou dobrados no centro do prato.

9, 10, 12, 13 e 14. A faca fica à direita, com o corte voltado para o prato. O garfo vai à esquerda e a colher de sopa deve ficar à direita da faca.

11. Os pratos devem ficar empilhados em ordem de uso. O sousplat (pronuncia-se suplá), colocado na base, serve apenas de enfeite.

15. A xícara e o pires de café normalmente não estão na montagem da mesa, mas coloca-se à direita, depois dos talheres.