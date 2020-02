Começa o SP Coffee Week: degustação de cafés nacionais

Chame os amigos para um bom cafézinho!

Depois do Restaurant e do Spa Week, a capital paulista recebe o SP Coffee Week, evento que promove a degustação do café nacional em diversos estabelecimentos da cidade a partir desta segunda-feira (19). Com descontos de até 50%, você pode experimentar os cafés tradicionais de cada casa e algumas comidinhas deliciosas que levam o ingrediente na receita. Na página do Facebook do evento, você encontra promoções e outras informações sobre o que acontece entre os dias 19 e 31 de agosto. Confira abaixo a lista dos lugares participantes e nossa galeria com receitas que levam café:

1. Amüse Food Store

Na compra de uma sobremesa deliciosa, feita sem conservantes e coisas do tipo, o cliente ganha um café espresso de blend exclusivo da casa (feito pelo Coffee Lab).

Endereço: Rua Girassol, 223 – Pinheiros

Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 22h, sábados das 11h às 20h e aos domingos das 11h às 15h

2. Ballaró Café

Todos os cafés Mochas médios (feitos com espresso, leite quente super cremoso e chocolate) por R$5 cada.

Endereço: Alameda Santos, 820 – Cerqueira César

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h30 às 20h

3. Bendito Quindim Tatuapé

Espresso Coffee Lab com delicioso quindim de café por R$ 4,99. O melhor quindim da cidade com um dos melhores cafés

Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 605 – Tatuapé

Horário de funcionamento: terça a sábado das 13h às 19h e aos domingos das 13h às 18h30

4. Café Experimental

Todas bebidas à base de café (feito com blend exclusivo da casa) terão 50% de desconto. De espresso a drinques de café, tudo pela metade do preço.

Endereço: Rua Barra Funda, 637 – Barra Funda

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h às 19h e aos sábados e domingos das 14h às 20h

5. Cafezal Cafés Especiais (Centro Cultural Banco do Brasil)

Quem comprar um pacote de 250g de café da marca Pé de Café (bourbon amarelo, catuaí amarelo ou mundo novo) ganha um café café coado Pé de Café. O valor do pacote é R$ 15,00 e o cliente ainda toma um delicioso coado.

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro (Dentro do CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil)

Horário de funcionamento: terça a domingo das 10h às 22h

6. Caffè Latte

Latte machiatto, cappuccino à vienense e cappuccino especial com 50% de desconto.

Endereço: Rua do Comércio, 58 – Sé / Rua Pedroso Alvarenga, 1.177 A – Itaim Bibi / Rua Werner Siemens, 111, loja 5 – Lapa de Baixo

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 8h às 20h

7. CAPO & TINO, cultura e gastronomia

Desconto de 10% em todos os cafés da casa (espresso, latte, cappuccino italiano) e deliciosos drinques de café (Mocha, Caramelo, Cappuccino Gelado).

Endereço: Rua Harmonia, 506 – Vila Madalena

Horário de funcionamento: segunda a quinta das 10h às 22h, e sexta e sábado das 9h às 24h.

8. Casa Cabral Rotisseria e Pastifício

Torta dos sonhos do chef Du Cabral, de figo com nozes e mel de laranja, e mais café espresso (blend Fazenda Mantissa) por R$ 14,50

Endereço: Rua Deputado Lacerda Franco, 604 – Pinheiros

Horário de funcionamento: segundas e domingos das 10h às 15h e de terça a sábado das 10h às 20h

9. Confeitaria Dama

Café espresso (blend do Santo Grão) com deliciosa mini tartellete (vários sabores) por R$ 8,10.

Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 376 – Pinheiros

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 10h às 18h30, aos sábados das 11h às 19h e aos domingos das 12h às 18h

10. Dolce Helena

Promoção 1: panqueca americana, ovos ou fruta, café Latte médio (blend Martins Café) e bolo tradicional por R$ 21,10

Promoção 2: pão delícia, fruta do dia com granola, suco, café Latte médio (blend Martins Café) e bolo Tradicional por R$ 17,70

Promoção 3: pão na chapa, fruta do dia, suco, café Latte médio (blend Martins Café) e bolo tradicional por R$ 16

Cortesia: compre um Café Espresso (blend Martins Café) e ganhe um brigadeiro

Endereço: Rua São Miguel, 22 – Bela Vista

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 20h e aos domingos das 9h às 16h

11. Honey Café

Especialidade da casa feita com receita de família, a coxinha de carne seca e o Capuccino do Urso (feito com Terroá Cafés Especiais) por R$7,90

Endereço: Rua Coriolano, 1.436 – Vila Romana

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 08h30 às 19h

12. Kukla Cookies

Cappuccino e muffin de blueberry com limão siciliano por R$12

Endereço: Al. Itu, 1306, Jardins

Horários: de segunda a sábado, das 9h às 19h

13. Manja Coffee & Deli

Cappuccino Speciale, feito com café da marca Pé de Café, e com creme de cacau e avelãs ou doce de leite, por R$7 OU Espresso “Blend do Barista” (torrado pela Pé de Café) com bolo caseiro de maçãs e nozes, por R$7

Endereço: Rua Oscar Freire, 2.500 – Pinheiros

Horário de funcionamento: terça a domingo das 12h às 19h

14. Maria Brigadeiro

Dois clássicos nacionais, o pingado (com receita secreta e feito com Martins Café) e brigadeiro gourmet ao leite, por R$10.

Endereço: Rua Capote Valente, 68 – Jardim Paulista

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 9h às 19h

15. Mr. Baker

Comprando uma média (café com leite quente), feita com café orgânico vindo do Sul de Minas, o cliente ganha 50% de desconto no Pain au Chocolat meio amargo

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 655 – Itaim Bibi

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 7h às 20h e aos domingos das 8h às 14h

16. Ô Café – dentro do Ô de Casa Hostel

Promoção Ô Café SP COFFEE WEEK 1: Café com Especiarias (cardamomo, canela ou anis, do Martins Café) coado na hora com bolo do dia, por R$6

Cortesia: Na compra do Ô Combo, o cliente ganha um vale para tomar uma xícara de café Martins em sua próxima visita!

Promoção Ô Café SP COFFEE WEEK 2: Café com Especiarias (cardamomo, canela ou anis, do Martins Café) coado na hora, com brioche na chapa com mel de figo e flor de sal, por R$6

Cortesia: Na compra do Ô Combo, o cliente ganha um vale para tomar uma xícara de café Martins em sua próxima visita

Endereço: Rua Inácio Pereira da Rocha, 385 – Pinheiros

Horário de funcionamento: Segunda a sexta até às 16h e aos sábados e domingos ate às 14h.

17. Poesia do Grão

Cappuccino cremoso com nutella ou doce de leite e cupcake do dia com receita secreta Poesia do Grão, por R$9,50

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.827 – Jardim Europa

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 8:30h às 18h. Fecha aos sábados, domingos e feriados

18. Saint Decor Café

Todas promoções preparadas com café do Santo Grão:

Promoção 1: Café C’est La Vie com Bolo de Laranja com Amêndoas por R$16,90

Promoção 2: Espresso Cristal ou Negro com Tartelete de Brigadeiro Trufado por R$10,90

Promoção 3: Latte na Taça com Bolo de Fubá cremoso com Goiabada por R$10,90

Promoção 4: Drinque criado exclusivamente para a Coffe Week: Espresso Avec le Feu – Dose de Café Espresso Flambado com Licor Sambuca, servidos com lascas laranja cristalizada – por R$10,90

Endereço: Rua Prof. João de Oliveira Torres, 391 – Vila Formosa

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 21h e aos domingos das 10h às 20h.

19. Sofá Café

Café coado (em qualquer método: hario, french ou aero), feito com blend desenvolvido e torrado pelo próprio Sofá Café, com bolo caseiro, por R$8

Endereço: Rua Bianchi Bertoldi, 130 – Pinheiros

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h às 18h30 e aos sábados das 10h às 14h

Endereço: Alameda Franca, 1.104 – Jardins

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 11h às 19h e aos sábados das 11h às 16h

20. Soul Tatoo, art e café

Dois drinques quentes de café (feitos com Martins Café): Soul Ginger (gengibre, mel, leite cremoso e espresso) e Soul OldSchool (com doce de leite, creme irlandês, espresso e toque de masala), por R$8,40 cada. O cliente ainda ganha 30% de desconto na tatuagem, caso compre o café da promoção, durante a SP Coffee Week

Endereço: Rua Oscar Freire, 2203 – Pinheiros

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 11h às 20h e aos sábados das 11h às 18h

21. Stuzzi Gelateria

Cappuccino Stuzzi por R$10. O cliente pode provar o famoso Cappuccino Stuzzi em quatro novas versões, todos elaborados com o novo blend de café Gio, desenvolvido pelo Coffee Lab. Para acompanhar o blend a casa acrescentará pedaços de chocolate belga nos seguintes sabores: morango, laranja, limão e mel

Unidade Vila Madalena Endereço: Rua. Paulistânia, 450 – Vila Madalena

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 9h às 20h e aos domingos das 12h às 20h

Unidade Campo Belo Endereço: Rua Zacarias de Góis, 1.419 – Campo Belo

Horário de funcionamento: segunda a domingo das 12h às 20h

22. Urbe Café Bar

Degustação Brasileira por R$ 8,90: café coado (Marca Urbe e desenvolvido pelo Coffee Lab) com versões minis de pão de queijo, de tapioca com queijo curado e de brigadeiro.

Endereço: Rua Antônio Carlos, 404 – Consolação

Horário de funcionamento: segunda a domingo das 10h às 01h30

Participando como torrefações:

23. Coffee Lab

Cartão Infidelidade: quem tomar cafés em três diferentes estabelecimentos participantes do SP Coffee Week e comprovar com o Cartão Infidelidade e cupom fiscal de cada café, terá direito à degustação de microlotes de cafés brasileiros raros, o conhecido Ritual 13, criado por Isabela Raposeiras para o seu Coffee Lab. O cartão estará disponível para impressão no site e facebook do evento e da cafeteria. O participante deverá ter o visto do barista e nome do estabelecimento no seu cartão e poderá fazer o ritual apenas durante o evento.

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 1340, Vila Madalena

Horário de funcionamento: segunda a sábado – 10h às 20h (fechado nos feriados e com horários variados de domingo)

24. Santo Grão

A partir do dia 21 de agosto, data em que a rede completa 10 anos, quem comprar um pacote de café da marca ganhará um voucher de 90% de desconto no novo curso sobre métodos de preparo de café em casa.

Endereço: Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de Castro, 12.000, piso térreo (dentro da Livraria da Vila), Cidade Jardim

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 20h

Endereço: Shopping Higienópolis –Av. Higienópolis, 618 (dentro da Livraria da Vila), Higienópolis

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 20h30h

Endereço: Rua Jeronimo da Veiga, 179 – Itaim Bibi

Horário de funcionamento: segunda das 10h às 24h, terça e quarta das 8h às 24h e de quinta a domingo das 8h à 01h

Endereço: Avenida Moema, 493 (dentro da livraria da Vila) – Moema

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 12h as 21h, sábados das 10h às 20h e domingos e feriados das 11h às 18h

Endereço: Rua Oscar Freire, 413 – Jardim Paulista

Horário de funcionamento: segunda das 09h às 01h, terça a quinta das 08h às 01h, sexta e sábado das 8h às 02h e aos domingos das 08h às 00h.

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 915 (dentro da Livraria da Vila), Vila Madalena

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta: 9h às 22hs, Sábado: 10hs às 19.30hs e domingo: 11hs às 18hs

25. Martins Café

Os estabelecimentos que servem Martins Café na promoção do SP COFFEE WEEK são: Dolce Helena, Maria Brigadeiro, Ô Café e Soul Tattoo.

26. Terroá Cafés Especiais

O Honey Café serve Terroá

Promoção: Três kits de café, cada um com um blend diferentes, para o Honey Café sortear entre quem pedir o café da promoção durante o SP COFFEE WEEK

27. Pé de Café Cafés Exclusivos

Servido na cafeteria Cafezal, dentro do Centro Cultural Banco do Brasil, e também no Manja Coffee & Deli, dentro do Centro de Cultura Judaica.