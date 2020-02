Chocotone com musse de maracujá

Retire a forma de papel que recobre o chocotone.

Corte uma tampa dele e remova parte do miolo da tampa com uma colher.

Com uma faca, faça um corte no interior do panetone, deixando uma borda de 2 cm de espessura.

Usando uma colher, retire o miolo com cuidado para não romper a casca.

Reserve parte do miolo retirado.

Aperte a base do panetone com o fundo de um copo.

Enrole-o em um pedaço de papel-alumínio duplo (isso vai ajudar a firmar o recheio depois) e reserve.

Prepare a musse: bata, no liquidificador, 1 caixa de creme de leite, o leite condensado e o suco.

À parte, dissolva a gelatina na água quente e ponha no liquidificador.

Bata bem por 2 minutos.

Transfira para uma tigela e leve à geladeira até começar a endurecer.

Recheie a tampa com um pouco da musse.

Recheie o chocotone alternando camadas de musse e pedaços pequenos do miolo reservado.

Feche com a tampa, coloque sobre um prato e leve à geladeira por 4 horas ou até firmar bem.

Coloque 1 caixa de creme de leite com o chocolate picado em uma tigela própria para micro-ondas e leve à potência média por 3 minutos.

Retire e misture bem até o chocolate derreter.

Junte a água e misture.

Deixe esfriar.

Na hora de servir, retire o papel-alumínio e cubra com essa calda.

Decore com gotas de chocolate e cerejas a gosto.