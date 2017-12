Chef Henrique Fogaça lança seu primeiro curso de culinária online

O chef Henrique Fogaça, jurado do Masterchef Brasil e um dos mais conhecidos profissionais da gastronomia brasileira, está lançando seu primeiro curso online.

A partir do dia 20 de dezembro, o Cozinhe com Fogaça, disponível na plataforma Curseria, contará com 16 aulas. Os módulos irão explorar o passo a passo da preparação de um prato, desde a escolha e o manuseio de utensílios, panelas e facas.

Eles abrangem, ainda, outros pontos importantes na cozinha: técnicas de corte de vegetais, caldos, ovos, massas, molhos, carnes, acompanhamentos e noções básicas de confeitaria. A última aula será o momento de unir o sabor à apresentação, quando ele ensina como montar e apresentar o prato.

SERVIÇO

Onde? Curseria

Quando? A partir de 20 de dezembro.

Investimento: Pré-venda com 25% de desconto: 12x R$ 52,50 ou R$ 538,50 à vista, com 14% de desconto. Cartão de crédito, débito online, Paypal e boleto.