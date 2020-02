Cheesecake no copo

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Médio

Rendimento: 18 porções

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Farofa:

. 20 bolachas de maisena

. 100 g de amêndoas torradas e moídas



Recheio:

. 400 g de cream cheese

. Suco de 1 limão siciliano

. Raspas da casca de 1 limão siciliano

. 1 colher (sopa) de licor de laranja

. 1 xícara (chá) de leite



Calda:

. 4 xícaras (chá) de morango cortado em 4 pedaços

. 1 xícara (chá) de açúcar

. Casca de 1 laranja

. 1 pedaço de canela em pau

. 1 anis-estrelado

Modo de preparo:

Quebre as bolachas, coloque as no liqüidificador e bata até formar uma farofa. Acrescente as amêndoas e bata levemente (tecla pulsar). Coloque 1 colher (sopa) dessa farofa em copos pequenos (tipo de aperitivo destilado, pinga). Junte todos os ingredientes do recheio no liqüidificador e bata até obter um creme homogêneo. Distribua pelos copinhos (em cima da farofa) e leve à geladeira por aproximadamente 40 minutos. Numa panela, coloque os ingredientes da calda e leve ao fogo alto. Ferva até obter uma calda brilhante. Desligue o fogo e deixe esfriar. Despeje a calda no copinho e leve à geladeira até servir (não mais do que 1 hora).



Dica: Ao montar a sobremesa, bata o copo numa superfície lisa, para nivelar a farofa no fundo do recipiente. Para melhor preencher os copinhos com o recheio, use um saco de confeiteiro. Decore com folhas de hortelã. Pode ser servido em taças de sorvete.