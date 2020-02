Charlote de café com chocolate

Aqueça o leite e junte o amido, o açúcar e as gemas.

Mexa até engrossar.

Retire do fogo e divida o creme em 2 partes.

Em uma delas, junte 200 g do chocolate picado.

Mexa até formar um creme liso.

À outra metade, misture a baunilha.

No fundo de uma taça espalhe metade do creme de chocolate. Reserve.

Umedeça o brioche esfarelado com o café e ponha sobre o creme de chocolate.

Cubra com o creme de baunilha e faça uma última camada com o restante do creme de chocolate.

Decore com os morangos e com a hortelã.

Sirva gelado.