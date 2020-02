Ceviche de linguado

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 1 kg de filé de linguado

. 200 ml de suco de limão

. 1/2 colher (chá) de cominho moído

. 1 pimenta dedo-de-moça picada

. 1 cebola roxa

. Folhas de salsão

. Sal a gosto

. Coentro picado a gosto

Modo de preparo:

Com o peixe devidamente limpo, faça uma base para marinar o peixe com o suco de limão, sal, folhas de salsão, cominho, coentro e a pimenta dedo-demoça. Deixe o peixe marinando por no mínimo 5 minutos. Para servir, acrescente a cebola roxa em tiras em cima do peixe marinado.