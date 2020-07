Utensílios e outros mimos perfeitos para agradar todo chocólatra

Seja no Dia do Cacau, comemorado em 26 de março, no Dia Internacional do Chocolate, celebrado no dia 13 de setembro ou, ainda, no Dia Mundial do Chocolate, celebrado nesta terça (7 de julho), é sempre ótimo ter uma data para celebrar essa sobremesa tão cultuada – e quando temos mais de um dia melhor ainda!

E já que a data em julho cai em pleno inverno, é o tempo perfeito para comemorar com muito chocolate quente, fondue e sobremesas de encherem os olhos. Para isso, preparamos uma seleção de utensílios e itens temáticos para deixar seu dia mais doce. Confira:

1) Conjunto para fondue em pedra sabão de 800 ml | Por R$ 78,00 (compre aqui)

2) Fondue carrossel com 18 peças | Por R$ 319,00 (compre aqui)

3) Panela elétrica para fondue | Por R$ 319,90 (compre aqui)

4) Jogo de garfo para fondue com 6 peças | Por R$ 19,99 (compre aqui)

5) Minicascata de chocolate | Por R$ 89,23 (compre aqui)

6) Caneca de chocolate Lovely | Por R$ 24,99 (compre aqui)

7) Máquina automática de café, chocolate e outras bebidas Lumio | Por R$ 499,90 (compre aqui)

8) Cápsulas Chococino Dolce Gusto | Por R$ 19,99 (compre aqui)

9) Quadro chocolate 33x43cm | Por R$ 69,90 (compre aqui)

10) Charm Pandora chocolate quente | Por R$ 439,00 (compre aqui)

