Criar novas formas para comemorar datas especiais em casa se tornou algo essencial nessa quarentena. As festas de aniversário, por exemplo, têm sido por chamada de vídeo, com cada um dançando e comendo em sua casa.

Para celebrar o Dia dos Namorados, não poderia ser diferente. Com criatividade, dá para transformar um ambiente da casa com um clima bem romântico, deixando o programa especial. Que tal começar preparando alguma receita fácil e gostosa? Pode até ser juntos, assim, você e o mozão vão se divertir e trazer um novo sentido para a data.

Meia-luz e velas

Já notou que os restaurantes românticos normalmente não tem luz forte e muito clara. Além de acrescentar uma dose de serenidade ao momento, deixa o clima mais aconchegante e romântico. Em casa, experimente deixar as luzes de teto desligadas e contar com uma luminária de chão ou mesa. Velas sobre a mesa completam o combo.

Músicas instrumentais

As canções românticas com letras que tenham relação com a história do par não têm erro! Outra opção é apostar na versão instrumental ou em uma seleção de músicas nesse estilo. Aproveite um tempinho pré-date para pensar nessas opções ou procure playlists prontas dos próprios aplicativos de streaming.

Aposte nas cores

Alguns tons podem proporcionar diferentes sensações quando bem colocados nos ambientes. O clássico vermelho é muito usado nesta data. Para trazer esse clima para dentro de casa com o que você já tem, misture tons semelhantes, como rosa, branco, lilás, branco e tons pasteis. Vale colocar uma toalha sobre a outra ou usar guardanapos especiais.

Flores, rosas, plantinhas

O que mais aparece nas redes socais são casais usando rosas vermelhas jogadas pelo chão, na cama, ou até formando um caminho para a mesa de jantar ou quarto. Isso é super romântico, mas também dá para deixar as flores em vasos e mantê-las por mais tempo decorando a casa. O vaso pode decorar a mesa, ou algum móvel próximo na sala.

E se… não fizer um jantar?

Agora que você já sabe dos elementos essenciais para criar o seu ambiente cheio de amor, que tal inovar ainda mais? Use cada um desses detalhes e crie um piquenique à luz de velas do lado de fora da casa ou até mesmo na sala. Os bilhetinhos com declarações e fotos para compôr a decoração são uma ótima ideia para deixar a data com a cara do casal.