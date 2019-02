Caruru maranhense

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Médio

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 500 g de camarão seco

. 500 g de camarão fresco descascado

. 1 kg de quiabo cortado em rodelas

. 1 1/2 litro de água

. 1/2 xícara de farinha de mandioca

. 1 cebola grande picada

. 4 dentes de alho amassados

. 4 colheres (de sopa) de azeite ou óleo

. Sal a gosto

Modo de preparo

Descasque o camarão seco e passe pelo liqüidificador a metade. Reserve. Cozinhe os quiabos em água fervente. Escorra numa panela e reserve. Coloque a água do cozimento do quiabo numa panela e junte a farinha de mandioca mexendo sempre. Reserve.

Numa panela refogue a cebola e o alho no azeite por uns 3 minutos. Junte a metade do camarão seco inteiro e os camarões frescos. Refogue por 4 minutos mexendo sempre. Apague o fogo.

Leve ao fogo a panela com a farinha de mandioca e cozinhe mexendo até formar um creme e sentir que a farinha está cozida. Acrescente os camarões refogados, os moídos e os quiabos e misture bem. Tempere com sal a gosto e misture. Retire do fogo e sirva.

Dica: pode-se cozinhar os quiabos inteiros e, depois de escorridos, cortá-los em rodelas. Isso evita criar a baba.