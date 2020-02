Carpaccio de shitake

Calorias: 250 por porção

Categoria: Salada

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 300 g de shitake fresco

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. Coentro em grão a gosto

. Suco de quatro limões

. 250 ml de azeite extra-virgem

. 4 colheres (sopa) de salsa picada

. 160 g de parmesão Grana Padano ralado

Modo de preparo:

Corte os shitakes em fatias bem finas e disponha em um prato raso grande. Tempere com o sal, a pimenta e o coentro. Regue com o suco de limão e o azeite. Finalize salpicando a salsa e o parmesão. Se preferir, sirva também com croûtons.