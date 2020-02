Carolina recheada com camarão

Em uma panela, coloque 1/2 xícara (chá) de margarina, a água e 1 colher (café) de sal.

Leve ao fogo e, quando ferver, coloque 1 xícara (chá) de farinha de trigo de uma só vez.

Mexa bem até que a massa se solte do fundo da panela (aproximadamente 5 minutos).

Espere esfriar, coloque a massa na tigela da batedeira e junte os ovos um a um, sem parar de bater.

Coloque a massa no saco de confeitar com bico pitanga grande e faça as carolinas em assadeira antiaderente.

Leve ao forno, preaquecido a 180 ºC, por aproximadamente 20 minutos ou até dourar. Espere esfriar.

Para o recheio, coloque 2 colheres (sopa) de margarina em uma panela e leve ao fogo para aquecer, junte a cebola e refogue por alguns minutos.

Acrescente o camarão e refogue até que eles mudem de cor.

Dissolva 1 colher (sobremesa) de farinha de trigono leite e incorpore ao camarão refogado.

Mexendo até engrossar, adicione a salsa e o sal e misture bem.

Faça um corte pequeno nas carolinas e coloque porções do recheio.