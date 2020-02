Carolina com calda de chocolate

Calorias: 590

Categoria: Biscoito e bolacha

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Recheio:

. 2 xícaras de leite

. 2 gemas mais 1 ovo

. 2 colheres (chá) de baunilha

. 3/4 de xícara de farinha de trigo

. 1/2 xícara de açúcar

. 2 colheres (sopa) de manteiga

. 2 colheres (sopa) de licor de laranja

Massa:

. 1 xícara de leite

. 1/4 de xícara de manteiga

. 1 pitada de sal

. 1 pitada de açúcar

. 1 xícara de farinha de trigo

. 3 ovos

Calda de chocolate:

. 2 tabletes de chocolate meio amargo picado grosseiramente

. 1 xícara de leite

Modo de preparo:

Prepare a massa: misture o leite, a manteiga, o sal e o açúcar e leve ao fogo até ferver. Apague o fogo e adicione a farinha. Mexa vigorosamente até formar uma bola. Leve ao fogo e cozinhe por mais um minuto ou até se desgrudar da panela. Reserve.

Recheio: numa panela média leve o leite para ferver em fogo baixo. À parte bata os outros ingredientes, exceto o licor. Quando o leite ferver junte a mistura à panela e mantenha em fogo baixo mexendo até engrossar. Retire do fogo e misture o licor. Cubra com filme plástico e deixe esfriar. Aqueça o forno em temperatura média.

Montagem: Passe a massa para uma tigela, e acrescente os ovos, um a um, misturando sempre com uma colher de pau. Coloque a massa no saco de confeitar. Reserve. Com o saco de confeitar faça bolinhas de massa na assadeira. Leve ao forno até dourar. Desligue o forno e deixe as carolinas descansando com a porta semi-aberta. Espere esfriar. Corte uma tampa das carolinas e com o saco de confeitar recheie cada uma com o creme reservado. Recoloque a tampa. À parte leve o chocolate e o leite ao fogo, mexendo até o chocolate se derreter. Despeje em pratos individuais, arrume duas carolinas sobre a calda e sirva em seguida.