Carne moída com manga e pimentão

Calorias: 253 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 cebola média picada

. 5 dentes de alho amassados

. 1/4 de xícara (chá) de óleo

. 1 pimentão vermelho pequeno cortado em cubos de 1,5 cm

. 1 pimentão verde pequeno cortado em cubos de 1,5 cm

. 1/4 de xícara (chá) de salsa picada

. 400 g de carne de boi (patinho ou coxão mole) moída

. 1 colher (chá) de sal

. 1 pimenta dedo-de-moça pequena picada

. 1 manga háden média cortada em fatias



Modo de preparo

Numa frigideira grande, em fogo alto, refogue a cebola e o alho no óleo, mexendo sem parar com uma colher de pau, até a cebola ficar macia (cerca de um minuto). Junte o pimentão vermelho, o pimentão verde, a salsa picada, a carne moída, o sal e a pimenta e cozinhe, mexendo de vez em quando, até a carne ficar macia. Adicione a manga à mistura de carne (reserve algumas fatias de manga para decorar), mexa com cuidado e deixe aquecer (cerca de um minuto). Transfira para uma tigela, decore com as fatias reservadas cortadas ao meio e sirva em seguida com arroz branco.