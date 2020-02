Carne de Panela

Calorias: 400 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 peça de lagarto (2 kg)

· 200 g de toucinho defumado e em tiras pequenas

· Sal e pimenta a gosto

· 3 dentes de alho amassados

· 1 maço de cheiro-verde

· 2 xícaras (chá) de vinho branco

· 2 cebolas picadas

· 1 colher (sopa) de vinagre

Modo de preparo:

Faça vários furos na carne e ponha metade do toucinho neles. Tempere com o sal, a pimenta e o alho. Transfira para uma tigela e junte o cheiro-verde picado e o vinho. Deixe descansar. Em uma panela grande, derreta o toucinho restante e refogue a cebola até ficar dourada e macia. Escorra a carne e reserve os temperos. Doure-a e junte os temperos reservados. Leve ao fogo, regue com vinagre, tampe e cozinhe até ficar macia. Se preciso, ponha água. Sirva com batatas cozidas.



Dica:

Sirva a carne com brócolis e cenoura cozidos no vapor