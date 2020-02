Em uma frigideira, em fogo alto, refogue a cebola com sal em 4 colheres do azeite até ficar macia.

Tempere com sal.

Ponha o pimentão e cozinhe por 5 minutos.

Junte o alho e deixe por mais 2 minutos.

Adicione o tomate, a salsa e a metade do orégano.

Tampe e cozinhe até ficar macio.

Em outra frigideira, aqueça 2 colheres (sopa) do azeite e refogue o salsão até ficar macio.

Tempere com sal, pimenta e o orégano restante. Reserve.

Na mesma frigideira, aqueça o azeite restante e frite a berinjela com mais sal, até dourar.

Transfira a berinjela para a frigideira com o tomate.

Tampe e cozinhe em fogo baixo até ficar macia.

Misture com o salsão.

Em uma panela, dissolva o açúcar no vinagre, com as alcaparras e as azeitonas.

Deixe por 2 minutos.

Regue a caponata e sirva fria.