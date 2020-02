Canjica leve

Calorias: 251 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 xícara (chá) de milho para canjica

. 2 litros de água

. 4 cravos

. 10 pauzinhos de canela

. 1 xícara (chá) de leite desnatado

. 1 xícara (chá) de leite em pó desnatado

. 3/4 de xícara (chá) de coco ralado seco

. 1 pitada de sal

. 3 colheres (sopa) de açúcar

. 1 colher (chá) de canela em pó

Modo de preparo:

Lave o milho e deixe-o de molho em água fria por 2 horas. Transfira para uma panela de pressão, adicione a água, os cravos e 2 paus de canela. Cozinhe em fogo médio por 30 minutos. Tire do fogo e deixe sair a pressão. Escorra o líquido e reserve a canjica cozida e 1 xícara do caldo. Descarte as especiarias. Em uma outra panela, misture o leite desnatado, o leite em pó, o coco ralado, o sal, o açúcar, o caldo reservado e o milho. Leve ao fogo médio. Quando levantar fervura, mexa ligeiramente. Retire do fogo, coloque nas tigelas, polvilhe com a canela em pó e enfeite com a canela em pau reservada. Sirva morna.