Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 4 gemas

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 8 colheres (sopa) de nata

. 2 colheres (sopa) de rum

. Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Bata as gemas com o açúcar até ficar espumoso. Junte a nata e o rum e misture bem. Deixe esfriar e acrescente as raspas de limão.