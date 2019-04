Cafeteria serve café expresso dentro do Ovo de Páscoa

Uma rede nacional de cafeterias inovou na apresentação de seus expressos para essa Páscoa. Unindo dois produtos amados pelo público e que combinam muito bem, a marca lançou o Easter Espresso, um cafezinho servido dentro de um ovo de chocolate.

A montagem é simples e delicada: um pequeno ovo da marca Nugali dentro de uma xícara de café. O resultado da ideia é o mais delicioso, já que o chocolate derrete com a temperatura e se mistura à bebida.

Com doze unidades no Sul do país, a novidade da Café Cultura só pode ser encontrada em Santa Catarina. O Easter Espresso estará disponível por R$ 12,80 até o dia 22 de abril em todas as filiais da cafeteria.

