Burger King lança combo de produtos inspirado em ‘Game of Thrones’

É referência à série que você quer, @? Começa nesta quarta-feira (10) a venda da nova linha do Burger King. Em homenagem a “Game of Thrones”, que volta às telinhas no próximo domingo (14), o “Combo do Reino” chega às franquias do fast food para atiçar a ansiedade dos fãs.

A combinação consiste no Mega Stacker de Fogo, um hambúrguer com pimenta jalapeño para fazer jus ao nome e muito bacon, e o Shake de Gelo, um milk-shake de baunilha, com biscoitos Oreo e uma surpreendente calda azul para deixar tudo bem no estilo “Winter is coming!“.

Para deixar a brincadeira ainda mais interessante, o Burger King separou cada loja como se fosse uma casa da série. A diferença entre elas é que você ganha um ingrediente extra variado ao comprar o combo em cada franquia.

As “casas” foram nomeadas de acordo com o produto que será adicionado a mais: Casa Bacon – Amados em todas as casas; Casa Carne – Nascidos no fogo; Casa Fritas – Em cada batalha, estaremos lá; Casa Queijo – Fatiar para cozinhar; e Casa Shake – Os filhos do inverno.

Quem está pensando que será necessário desembolsar uma grana a mais para ter o lanche e a bebida em mãos não errou. O combo está sendo vendido por R$ 39,90, enquanto que, separadamente, o hambúrguer custa R$ 34,90 e o milk-shake R$ 9,90. Porém, saiba que a novidade é limitada: só estará disponível nos estabelecimentos até o dia 24 de abril!

Dá uma olhada nos produtos: