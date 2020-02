Burger King agora tem MANDIOCA FRITA no cardápio e estamos babando

Se você também achava que escolher apenas entre batata frita, nuggets e cebola tornava o cardápio limitado, pode comemorar, porque o Burger King acaba de lançar mais um acompanhamento – e dessa vez é bem brasileiro.

–

A partir de agora, em todas as unidades brasileiras no Burger King, os clientes podem comer seu lanche com as Mandioca Fries, bolinhas crocantes recheadas com creme de queijo ❤

Seja mandioca, macaxeira ou aipim, a novidade estará disponível em todas as regiões brasileiras, com porções de 4, 6 ou 10 unidades, e o molho escolhido para acompanhar o prato é um dos favoritos do público, o Barbecue. O preço é compatível com os outros acompanhamentos do restaurante, variando entre R$5 e R$10,90.

A rede Giraffas já era famosa por vender o acompanhamento brasileiro, mas nesse formato bolinha, é a primeira vez que encontramos por aí.

Ficou com vontade? Então corre, porque é por tempo limitado.