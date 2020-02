Bûche-de-noël de pistache

Peneire a farinha com o açúcar de confeiteiro e, depois, junte os pistaches picados já torrados.

Bata a clara em neve com 1/3 do açúcar e, depois, vá acrescentando o restante (junte o resto quando a clara estiver no meio do batedor).

Misture a pasta de pistache com um pouco do merengue e, depois, incorpore novamente no merengue restante.

Com a mão, misture a mistura de farinha com o açúcar de confeitero e o pistache.

Asse em assadeira de 40 x 30 cm e polvilhe 100 g de avelã torrada e picada.

Deixe o forno aberto e corte do tamanho da base do bûche.