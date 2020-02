Bruschetta de tomate e manjericão

Calorias: 291 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 1 dente de alho

. 4 fatias de pão italiano (use filão)

. 2 tomates (sem sementes) picados

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1 colher (sopa) de folhas de manjericão picadas

. 1 colher (sopa) de azeite

Modo de preparo:

Corte o alho ao meio e esfregue-o em todas as fatias de pão italiano. Coloque-as numa pequena assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos, ou até as fatias douraremlevemente. Tempere o tomate com o sal e a pimenta-do-reino. Ponha o manjericão, distribuindo-o entre as fatias quentes do pão. Regue com o azeite e sirva.

Dica: Você pode adicionar cubinhos de mussarela de búfala a esta receita. Fica uma delícia!