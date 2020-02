Brownie com cobertura

Calorias: 315 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 16 por porção

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 150 g de chocolate meio amargo picado

. 1/2 xícara (chá) de manteiga

. 1 xícara (chá) de açúcar mascavo

. 1 colher (chá) de baunilha

. 2 ovos

. 1/4 de xícara (chá) de farinha de trigo

. 1/2 colher (chá) de fermento químico em pó

. 1 pitada de sal

Cobertura:

. 3/4 de xícara (chá) de açúcar

. 1/4 xícara (chá) de glucose de milho (Karo)

. 3 colheres (sopa) de água

. 1/3 de xícara (chá) de creme de leite

. 1 colher (chá) de baunilha

. 1 1/2 xícara (chá) de pecãs

Acessório:

. Refratário quadrado de 21 cm de lado



Modo de preparo

Massa:

Aqueça o forno em temperatura média. Unte e enfarinhe o refratário. Derreta o chocolate com a manteiga em fogo baixo. Quando estiver morno, junte o açúcar mascavo, a baunilha e os ovos, batendo com uma colher de pau até a mistura ficar lisa. Peneire a farinha com o fermento e o sal. Junte à mistura de chocolate e bata até a massa ficar homogênea. Ponha no refratário. Asse por 20 minutos. O centro do bolo deve estar úmido. Deixe esfriar.

Cobertura:

Cozinhe o açúcar com a glucose e a água em fogo médio até ficar cor de caramelo.Retire do fogo. Com cuidado, adicione o creme de leite e a baunilha e, depois, as pecãs. Espalhe sobre o brownie. Deixe esfriar, corte e sirva.