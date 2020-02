Brigadeiro de colher

Calorias: 127

Categoria: Docinho e salgadinho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1 xícara (chá) de água quente

. 2 xícaras (chá) de leite em pó desnatado

. 4 colheres (sopa) de adoçante culinário

. 1 colher (sopa) de margarina light

. 4 colheres (sopa) de cacau em pó

. 1 colher (chá) de essência de baunilha

. Cacau em pó (para polvilhar)

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até misturar bem. Despeje numa panela, leve ao fogo e mexa até engrossar. Retire do fogo e distribua em copinhos. Espere esfriar e polvilhe o cacau.

Dica:

Leite em pó desnatado (2 xícaras (chá) = 105 cal), adoçante (4 colheres (sopa) = 160 cal), cacau em pó (4 colheres (sopa) = 80 cal) e margarina light (1 colher (sopa) = 50 cal) no lugar do leite condensado (lata = 1284 cal), do chocolate em pó (4 colheres (sopa) = 296 cal) e da margarina (1 colher (sopa) = 140 cal)