Brasil x México: receitas de drinks e petiscos típicos para ver o jogo

Nesta segunda-feira (2), é dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo! Para celebrar e receber os amigos, listamos receitas vindas diretamente do México, seleção adversária na partida. Aproveite!

–

Margarita de melancia

Ingredientes

1/2 colher (sopa) de sal

1/2 colher (sopa) de chilli em pó

1/2 limão

1/2 xícara de pedaços de melancia

1/4 de xícara de Tequila 1800 Silver (ou outra 100% de agave)

2 colheres (sopa) de Cointreau ou triple sec

5 pedras de gelo

Modo de preparo

Em um pires, misture o sal e o chilli. Passe o limão na borda de uma taça de martíni e pressione-a na mistura de sal, fazendo uma camada. Na coqueteleira, macere a melancia com um socador. Junte os ingredientes restantes, agite por 15 segundos e coe.

Margarita de limão e laranja

Ingredientes

1 xícara de tequila

1/2 xícara de licor de laranja (Cointreau ou Grand Marnier)

1/2 xícara de suco de lima

1/2 xícara de suco de laranja-pêra

3/4 de xícara de suco de limão

1/4 de xícara de açúcar

4 colheres de mel derretido

sal

Modo de preparo

Numa coqueteleira grande ou jarra, junte todos os ingredientes e misture bem. Molhe a borda das taças e emborque num prato com sal. Encha as taças com gelo e despeje por cima o coquetel. Sirva a seguir.

–

Guacamole

Ingredientes

2 abacates grandes

1 xícara (chá) de cebola bem picadinha

2 dentes de alho picados

1 pimenta-dedo-de-moça sem sementes bem picada

1 xícara (chá) de cebolinha-verde picada

1 limão

sal a gosto

Modo de preparo

Descasque o abacate e retire o caroço. Com o garfo, amasse a polpa e ponha em uma tigela. Tempere com o sal e adicione a cebola picada, o alho, a pimenta, a cebolinha e o suco de limão. Continue amassando até formar um purê grosseiro e todos os temperos se misturem bem. Enfeite com tomate, cebola e salsinha. Sirva imediatamente.

–

Salsa mexicana

Ingredientes

2 xícaras de tomate cortado em cubos pequenos

4 colheres (sopa) de cebola picada fino

2 colheres (sopa) de coentro picado

3 pimentas japaleño (ou dedo-de-moça), sem sementes, picadas

2 colheres (sopa) de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 fio de azeite

Modo de preparo

Em uma vasilha, misture bem todos os ingredientes. Deixe descansar por 15 minutos e sirva com totopos (chips de milho).

Frijoles refritos

Ingredientes

1/2 quilo de feijão-carioca pronto

4 colheres (sopa) de banha de porco

2 folhas de mastruz fresco picadas

Modo de preparo

No liquidificador, bata o feijão com um pouco do caldo até obter uma pasta. Em uma panela, em fogo alto, aqueça a banha. Junte a pasta de feijão e o mastruz e cozinhe até obter uma textura firme. Deixe a mistura torrar um pouco no contato com a panela e mexa energicamente. Sirva com chips de milho.

Tacos de carnitas

Ingredientes

5 xícaras de água

1/2 cabeça de alho picado

750 gramas de pernil de porco em cubos pequenos

750 gramas de costela de porco em cubos pequenos

5 ramos pequenos de tomilho fresco ou 1 ½ colher (sopa) de tomilho seco

3 ramos de alecrim fresco ou 1 ½ colher (chá) de alecrim seco

2 ramos pequenos de manjerona fresca ou 1 ½ colher (chá) de manjerona seca

5 folhas de louro

2 cebolas grandes em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

3 xícaras de suco de laranja

1/3 de xícara de suco de limão

2 xícaras de banha de porco

40 tortillas de milho prontas

Para acompanhar

1/2 xícara de coentro picado fino

1 xícara de cebola picada

1/2 xícara de torresmo picado

6 limões em fatias finas

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, ferva a água com o alho. Junte os demais ingredientes, exceto os sucos de laranja e de limão, a banha e as tortillas, e cozinhe em fogo alto. Assim que ferver, volte ao fogo médio. Quando a água reduzir cerca de três dedos, adicione o suco de laranja, de limão e a banha, mexendo. Espere até todo o líquido da mistura evaporar – o que pode levar até duas horas e meia. Doure a carne na própria gordura, retire da panela e corte em pedaços menores. Recheie as tortillas e sirva com os acompanhamentos, além de frijoles, guacamole e/ou salsa mexicana.