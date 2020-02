Brachola de panela de pressão

Calorias: 313

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 6 bifes grandes de alcatra

. Sal e pimenta a gosto

. 150 g de tomate seco

. 50 g de azeitonas pretas picadas

. 1 colher (chá) de orégano

. 4 colheres (sopa) de óleo

. 1 lata de molho de tomate

. 1 xícara (chá) de caldo de carne

. Salsa picada a gosto

Modo de preparo:

Tempere os bifes com o sal e a pimenta. Sobre cada bife, coloque uma porção de tomate seco picado, por cima distribua a azeitona e polvilhe o orégano. Enrole como um rocambole e prenda com palito. Na panela de pressão, aqueça o óleo e doure os bifes enrolados. Junte o molho de tomate e o caldo de carne. Feche a panela e cozinhe no fogo brando durante 20 minutos após o início da pressão. Deixe sair a pressão, abra a panela e coloque os bifes com o molho em uma travessa e salpique a salsa. Sirva em seguida acompanhado de arroz e salada verde.