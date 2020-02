Bomba de chocolate

Calorias: 136 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 18 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 1/2 xícara (chá) de água

. 1 pitada de sal, 1/3 de xícara (chá) de manteiga

. 1 1/4 de xícara (chá) de farinha de trigo

. 3 ovos

Recheio:

. 1 1/2 xícara (chá) de leite

. 2 gemas peneiradas

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 3 1/2 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 1 colher (chá) de maisena

. 1 pitada de sal

. 2 colheres (sopa) de chocolate em pó

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 50 g de chocolate meio amargo

Cobertura:

. 300 g de chocolate meio amargo

Acessórios:

. Assadeira grande

. Saco de confeitar com bico liso de 1,5 cm de diâmetro



Modo de preparo

Massa:

Ferva a água com o sal e a manteiga. Adicione a farinha de trigo e mexa até a massa se soltar do fundo da panela. Bata na batedeira e junte os ovos, batendo sempre após cada adição. Com o saco de confeitar, faça tiras de massa de 7 cm na assadeira. Asse em temperatura alta por cinco minutos. Abaixe a temperatura e asse até dourar.

Recheio:

Misture o leite com as gemas e o açúcar. Junte a farinha, a maisena e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a engrossar. Junte o sal, a manteiga e o chocolate meio amargo, mexendo até que se solte o fundo da panela. Deixe esfriar. Com uma faca, abra as bombas e recheie com o creme.

Cobertura:

Derreta o chocolate em banho-maria e cubra as bombas com ele. Leve à geladeira até servir.