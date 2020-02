Bom-bocado de fubá

Calorias: 450 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 copo (requeijão) de açúcar

· 1 copo (requeijão) de óleo

· 2 copos (requeijão) de leite

· 2 copos (requeijão) de fubá

· 1 colher (café) de sal

· 1 colher (café) de fermento em pó

· 1 pitada de sementes de erva-doce

· 250 g de queijo meia cura ralado grosso

Modo de preparo:

Coloque no liquidificador o açúcar, o óleo, o leite, o fubá e o sal. Bata até ficar homogêneo. Retire e misture delicadamente o fermento peneirado, o queijo e as sementes de erva-doce. Despeje em uma forma untada e polvilhada com fubá e asse em forno médio preaquecido até dourar. Retire do forno e cubra com um pano de prato limpo até esfriar. Polvilhe com o açúcar misturado com a canela e sirva.