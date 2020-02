Bolovinhos de codorna

Ingredientes

Bolovinhos

· 500g carne moída

· 100g de vebola

· 100g de tomate

· 30g de salsinha

· 3 ovos

· 500g de pimenta-síria

· 500g louro em pó

· 10g de sal

· 200g de farinha de trigo

· 300g de faldo de bacon pó

· 1 bandeja de ovo de codorna

· ½ pacote de farinha de rosca

Maionese verde

· 250g de maionese

· ½ maço de salsinha

· 50g de azeitonas

· 150g de coalhada seca

Maionese picante

· 250g maionese

· 15g páprica picante

· 15g pimenta calabresa em pó

· 150g de coalhada seca

Modo de preparo

Colocar os ovos para cozinhar. Enquanto isso pique a cebola e o tomate e misture com o restante dos ingredientes até formar uma massa homogênea (exceto a farinha de rosca e 2 ovos). Depois de cozidos e descascados os ovos, pegue um pouco da massa e cubra os ovos, empane primeiro na farinha de rosca e depois nos ovos e novamente na farinha de rosca. Frite e sirva em seguida com maionese verde e picante.



Maionese verde

Misturar a maionese, salsinha e azeitonas no liquidificador e bater até ficar uma pasta homogenia, em um recipiente colocar o creme junto com a coalhada e mexer com um fouet para incorporar. Sirva.



Maionese picante

Misturar a maionese, páprica picante e a pimenta em um recipiente e mexer até ficar uma pasta homogenia, colocar a coalhada e mexer com um fouet para incorporar. Sirva.