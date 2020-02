Bolo suíço

Derreta o chocolate em banho-maria.

Transfira para a batedeira e junte metade do açúcar, a manteiga e bata até formar uma espuma fofa.

Acrescente as gemas, uma a uma, e continue batendo por mais 5 minutos. Reserve.

Bata as claras em neve com uma pitada de sal e acrescente o restante do açúcar.

Retire da batedeira e junte o chocolate, o xerém e o farelo de biscoito, um de cada vez, e mexa com movimentos de baixo para cima devagar.

Despeje em uma forma untada e forrada com papel-manteiga e asse em forno médio (170 ºC a 190 ºC), preaquecido.

Desenforme e polvilhe com o açúcar de confeiteiro.

Sirva com calda de morango.