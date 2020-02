Misture o açúcar com a clara e a amêndoa até obter uma massa firme.

Em uma superfície forrada com papel-manteiga, polvilhado com açúcar de confeiteiro, abra a massa com o rolo.

Forre o fundo e as laterais da forma com papel-manteiga.

Estenda 1/3 da massa no fundo e nas laterais da forma.

Reserve o restante da massa.