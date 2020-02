Bolo mármore

Calorias: 236

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

· 4 colheres (chá) de fermento em pó

· 1/2 xícara (chá) de manteiga

· 1 1/4 de xícara (chá) de açúcar

· 2 ovos

· 1 xícara (chá) de leite

· 1 colher (chá) de essência de baunilha

· 2 colheres (sopa) de melado

· 1 colher (chá) de canela

· 1/2 colher (chá) de cravo em pó

Cobertura:

· 4 colheres (sopa) de manteiga

· 2 colheres (sopa) de leite de confeiteiro peneirado

· 1 colher (chá) de casca de limão ralada

· 1 colher (sopa) de suco de limão

· 2 xícaras (chá) de açúcar

Acessório:

· Assadeira de 20 x 30 cm

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura média, unte e enfarinhe a assadeira. Misture a farinha com o fermento. Na batedeira, bata a manteiga, adicionando o açúcar aos poucos. Junte os ovos, um de cada vez, batendo sempre. Misture o leite com a baunilha. Acrescente à mistura de ovos alternadamente com a farinha, sem parar de bater. Reserve. Retire 1/3 da massa, ponha numa tigela e junte o melado, o cravo e a canela. Ponha colheradas dessa massa e da reservada, alternadamente, na assadeira. Asse por cerca de 40 minutos. Desenforme quando estiver morno e deixe esfriar.

Cobertura: Bata a manteiga. Junte o leite, a casca e o suco de limão. Misture bem. Adicione o açúcar e bata até ficar cremoso. Espalhe sobre o bolo. Corte em pedaços de 5 x 6 cm e sirva.

Dica: O bolo fica ótimo servido com sorvete e calda de chocolate.