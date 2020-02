Bolo invertido de manga

Calorias: 347 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Cobertura:

. 2 colheres (sopa) de manteiga

. 1/4 de xícara (chá) de açúcar mascavo

. 2 mangas háden

Massa:

. 1/4 de xícara (chá) de manteiga, 3/4 de xícara (chá) de açúcar, 3 ovos grandes, 1/4 de xícara (chá) de farinha de trigo integral, 1 1/4 de xícara (chá) de farinha de trigo, 2 colheres (chá) de fermento químico em pó

Acessório:

. Forma com 20 cm de diâmetro



Modo de preparo

Cobertura:

Coloque a manteiga na forma e leve ao fogo médio até se derreter. Retire do fogo e espalhe a manteiga no fundo e na lateral da forma. Polvilhe o fundo da forma com o açúcar mascavo. Descasque as mangas e corte-as em fatias finas. Cubra o fundo da forma com a fruta e reserve.

Massa:

Aqueça o forno em temperatura média. Bata a manteiga com o açúcar até obter uma mistura cremosa. Junte os ovos e bata bem. Acrescente os dois tipos de farinha, batendo sempre. Junte o fermento. Coloque a massa na forma reservada e leve ao forno por 30 minutos ou até que, ao enfiar um palito no centro da massa, ele saia limpo. Retire do forno e desenforme sobre um prato grande. Sirva morno ou em temperatura ambiente.