Bolo invertido de abacaxi

Calorias: 384

Categoria: Bolo

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Cobertura:

. 1 lata de abacaxi em calda

. 3 colheres (sopa) de manteiga

. 1/2 de xícara (chá) de açúcar mascavo

. 2 colheres (sopa) de passa preta

Massa:

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 2 colheres (chá) de fermento em pó

. 1 pitada de sal

. 1/2 de xícara (chá) de manteiga

. 3/4 de xícara (chá) de açúcar

. 1 colher (chá) de essência de baunilha

. 3 ovos batidos

. 2 colheres da calda do abacaxi

Modo de preparo:

Cobertura: Escorra o abacaxi e reserve uma xícara da calda. Corte as rodelas ao meio e as reserve. Coloque a manteiga, 3 colheres da calda do abacaxi e o açúcar mascavo em uma panelinha e leve ao fogo brando, mexendo até dissolver. Misture e espalhe no fundo da forma. Arrume as meias rodelas de abacaxi sobre a calda e polvilhe com a passa.

Massa: Numa tigela, misture a farinha, o fermento e o sal. Reserve. Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar e os ovos por 3 minutos. Acrescente a farinha reservada, alternando com 1/4 de xícara da calda reservada. Bata até obter uma massa homogênea. Espalhe a massa na forma preparada. Asse em forno médio, por cerca de 35 minutos, ou até a massa ficar firme. Deixe a forma sobre uma grade por 5 minutos, solte os lados do bolo e desenforme. Banhe com a calda restante e sirva morno ou em temperatura ambiente.