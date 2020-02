Bolo gelado de laranja

Calorias: 318

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredinetes:

· 5 ovos e 2 claras

· 1 1/2 xícara (chá) de açúcar

· 2 colheres (chá) de casca de laranja ralada

· 2 colheres (sopa) de suco de laranja

· 1/2 colher (sopa) de suco de limão

· 1 xícara (chá) de farinha de trigo

· 3/4 de xícara (chá) de creme de leite

· 250 g de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura média e unte duas formas de 25 cm com manteiga. Na batedeira, bata bem as gemas com meia xícara de açúcar, metade da casca e o suco de laranja e de limão. Bata as claras com meia xícara de açúcar até obter picos firmes. Acrescente as gemas batidas e mexa. Junte a farinha e misture com cuidado. Despeje nas formas e asse até dourar. Desenforme.

Montagem: Bata as claras com a casca de laranja e o açúcar restante até obter picos firmes. Reserve. Aqueça o creme de leite em banho-maria. Junte o chocolate e deixe derreter. Reserve. Espalhe o recheio sobre um dos bolos. Por cima, coloque o outro bolo e sobre ele distribua a cobertura. Deixe na geladeira até servir.