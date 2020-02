Bolo floresta branca com ameixa

Bata 6 ovos (gemas passadas na peneira) com 3xícaras (chá) de açúcar na batedeira por 10 minutos ou até dobrar de volume.

Diminua a velocidade e acrescente, alternando, o suco de laranja com a farinha previamente misturada com o fermento em pó até a massa ficar homogênea.

Coloque em duas formas de fundo removível com 20 cm, untadas e enfarinhadas.

Asse em forno médio (170 ºC a 190 ºC), preaquecido, por 35 minutos.

Depois de assado, deixe amornar e desenforme.

Prepare a calda: em uma panela, misture 2 xícaras (chá) de água, 1 xícara (chá) de açúcar, 5 cravos e leve ao fogo, mexendo até o açúcar se dissolver.

Deixe ferver por 3 minutos. Reserve.

Prepare o creme: bata bem 4 gemas passadas pela peneira, 2 xícaras (chá) de açúcar, a manteiga e a baunilha na batedeira.

Com a batedeira ligada, junte aos poucos o leite em pó e, depois de bem batido o creme de leite, aos poucos, até ficar cremoso e homogêneo.

Divida em 4 partes e reserve.

Corte os bolos ao meio.

Coloque a primeira parte no prato de servir e umedeça com um pouco da calda.

Distribua uma parte do creme e da ameixa.

Alterne as camadas e finalize com a última fatia de bolo e umedeça com calda.

Cubra com filme plástico e gele por 4 horas.

Na hora de servir, cubra, com o creme restante e decore com as raspas de chocolate.